Kahramanmaraş'ta 55 yılını bu işe veren Vahit Özsaatçi mesleğinin son bekçisi

Türkiye’de sayıları her geçen gün azalan mekanik saat tamircilerinden biri de Kahramanmaraş’ta yaşıyor. Adı ise Vahit Özsaatçi. Babasından öğrendiği saat tamirciliğini 55 yıla yakın Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşısı’nda bulunan üç metrekarelik dükkanında sürdüren Saatçi, baba mesleği olan saatçiliğe merak sararak eski saat tamiri üzerine eğitimler aldı. Aldığı eğitimlerden sonra bu işi öğrenerek saat tamirine başlayan Özsaatçi, büyük bir ustalıkla bozuk saatleri onarmaya devam ediyor.

Eksik parçaları üretip, onları ilk günkü gibi çalışmasını sağlayan Saatçi, ayrıca değerli antika saatleri de ayarlıyor. Özsaatçi, paha biçilemeyen saatleri onarak sahiplerine ulaştırıyor. Yarım asrı aşan saat tamirciliği serüvenini gazetemize anlatan Saatçi, insanların artık saat tamir ettirmediğini, yerine yenisini aldığını belirterek, saat tamirciliğinin bittiğini söyledi. Ömrünün sonuna kadar bu işi yapacağını söyleyen Vahit Özsaatçi, şükretmeden para kazanılamayacağının altına çizdi.

“KAHRAMANMARAŞ’TA EN ESKİ SAATÇİLERDEN BİRİYİM”

1964 yılından beri saat tamir ettiğini söyleyen 66 yaşındaki Vahit Özsaatçi, mesleğinin baba mesleği olduğunu belirterek, “Sevdiğiniz zaman her meslek güzeldir, sevmezsen hiçbir işe yaramaz. Önemli olan yaptığın işi severek yapmandır. 55 yıla yakın bu işi yapıyorum. Kahramanmaraş’ta en eski saatçilerden biriyim. Yani benim yaşımda ve benim kadar saat yapan kişi sayısı Kahramanmaraş’ta iki ya da üçtür. Ben zaten çocukluğumda başladım bu işe. Yani benim zamanımda babam bu işi yapıyordu. Bende babamın yanında başladım. Yani o zamanlar ortaokul 6’ncı sınıfa gidiyorum çok okumaya kendimizi veremedik, babamda beni iş yerine getirdi o gün bu gündür çalışıyoruz. Kendi kendime çalışarak kendimi yetiştirdim ve birçok saatin tamirini de yapabiliyorum. Burada zaten 60-70 yıllık saatlerde var. İlk başladığım günlerle şimdiki günler arasında çok farklılık var. O zamanlar eski dönemler olduğu için vatandaşlar saat çeşitlerini bilmezdi çünkü saat çeşitleri yoktu. Yani tek tip saat çeşitleri vardı” dedi.