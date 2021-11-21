Kahramanmaraş'ta 6 bin güvercin gökyüzüne salındı!
Kahramanmaraş’ta düzenlenen "Güvercin döküşü" etkinliğinde, yüzlerce güvercin meraklısı yaklaşık 6 bin kuşu aynı anda gökyüzüne saldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.11.2021, 12:16 21.11.2021, 12:26
Güvercin besleme alışkanlığının yaygın olduğu Kahramanmaraş’ta, "güvercin döküşü" etkinliği düzenlendi. Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinden 500 güvercin severin bir araya geldiği etkinlikte, yaklaşık 6 bin güvercin aynı anda semaya uçuruldu.
Şenlik havasında geçen etkinlikte Güvercinlerin gökyüzündeki topluluğu izleyenleri hayran bıraktırdı.
Aksu Haber’e konuşan güvencin sevdalıları, etkinliğin çok güzel olduklarını belirterek kendilerine tahsis edilen açık alanın, kapalı olması için yetkililere seslendiler.
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