Kahramanmaraş'ta 6 bin güvercin gökyüzüne salındı!

Güvercin besleme alışkanlığının yaygın olduğu Kahramanmaraş’ta, "güvercin döküşü" etkinliği düzenlendi. Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinden 500 güvercin severin bir araya geldiği etkinlikte, yaklaşık 6 bin güvercin aynı anda semaya uçuruldu.

Şenlik havasında geçen etkinlikte Güvercinlerin gökyüzündeki topluluğu izleyenleri hayran bıraktırdı.

Aksu Haber’e konuşan güvencin sevdalıları, etkinliğin çok güzel olduklarını belirterek kendilerine tahsis edilen açık alanın, kapalı olması için yetkililere seslendiler.