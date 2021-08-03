Kahramanmaraş'ta 6'ncı sınıf öğrencisi yangından etkilenenler için limonata satıyor
Kahramanmaraş'ın Afşin İlçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi Göktürk Bera Selimoğlu, bir kez daha gösterdi ki 'Biz Bize yeteriz.'
Afşin'de 6’ncı sınıf öğrencisi Göktürk Bera Selimoğlu, gelirini Manavgat'ta Yangından etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere evlerinin önünde Limonata satıyor.
Aşık Mahzun-i Şerif Ortaokulu öğrencisi 11 yaşında ki Selimoğlu'nun Manavgat'ta ki Yangından etkilenenlere destek olmak amacıyla başlattığı bu girişim Mahalle halkından ve yoldan geçenlerden de büyük destek gördü.
3 gündür Afşinbey Mahallesi Yeşilevler semtinde binalarının önüne tezgah kuran Göktürk Bera Selimoğlu: “Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşların durumunu gördüm. Evleri barkları yok olmuştu. Kendimi onların yerine koydum. Bir şeyler yapmalıyım, boş duramam dedim. Limonata satmaya karar verdim. Ailemde bana destek oldu. Sağ olsunlar. Arkadaşlarım da yanımda oldular.” dedi.
Yoldan geçenlerin araçlarını durdurarak destek oldukları girişim Afşin'de herkes tarafından takdir topladı.
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