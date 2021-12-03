Kahramanmaraş'ta 68 serbest muhasebeciye ruhsat verildi

AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca düzenlenen törene katılım sağladı.

Törende bir konuşma yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör muhasebecilik ve mali müşavirliğin vatandaşla devlet arası köprü görevinde olduğuna dikkat çekti.

SMMMO Kahramanmaraş şube başkanı Atilla Sarıyıldız güzel bir program gerçekleştiğini söyleyerek katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Şen de Kahramanmaraş’ta ciddi bir sayıya ulaşıldığını belirterek bir iş yeri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu mesleğin gelişimi adına iş dünyası olarak her şeyi yaptıklarını söyleyen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Gümüşer mesleki gelişim için çok güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu da meslek grubu olarak hazinenin menfaati için büyük özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından stajlarını tamamlayan 68 serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavire ruhsatları verildi.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, belediye başkanları ve yetkililer katıldı.