Kahramanmaraş'ta 69 aranan şahıs yakalandı!

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son 1 haftada haklarında yakalama kararı bulunan 69 şahsı yakaladı.

Yapılan operasyonlarda yakalanan şahıslardan; Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma Suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H. T.(59), Hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M. K. (22), Dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A. K (40) 'nında aralarında bulunduğu 2 yıl 3 aya kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 kişiyi yakaladı.

Polis tarafından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan 35 kişi cezaevine teslim edildi.

Haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 34 kişinin ise işlemleri için adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili gerekli olan önlemlerin kararlılıkla yürütülmeye devam edeceği bilgisi edinildi.