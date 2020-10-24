Kahramanmaraş'ta 7 günlük denetimler 6. gün de devam etti!

İl emniyet müdürlüğüne bağlı Polis ekipleri, zabıta ve il sağlık müdürlüğüne bağlı ekiplerinde katılımlarıyla denetimler yapıldı.

Bu manada polis ekipleri, cadde, sokak, park bahçeleri denetlerken zabıta ekipleri Pazar yerlerini ve il sağlık müdürlüğü ekipleri de kamuya açık iş yerlerini denetledi.

Ekipler belirtilen alanlarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyum ile alınan tedbirlerin yanı sıra izolasyon kurallarını ihlal eden kişilerin olup olmadığı kontrol etti.