Kahramanmaraş'ta 7 mahalleye ulaşım sağlayan yol asfaltlanıyor!
Büyükşehir, Elbistan’da sürdürdüğü yol çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçenin 7 mahallesine ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arter asfaltlanıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Yaklaşan kış mevsimi öncesi arterlerde asfaltlama ve bakım işlerini daha da hızlandıran Büyükşehir, Elbistan’da yeni bir çalışma daha başlattı. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki ekipler ilçenin Izgın, Hasankendi, Balıkçıl, Güvercinlik, Karahüyük, Yapraklı ve Ağlıca mahallelerine ulaşım sağlayan 8 kilometrelik yolu asfaltlıyor.
8 Kilometre Uzunluğunda
Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçelerimiz genelinde devam eden çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Elbistan Izgın, Hasankendi, Balıkçıl, Güvercinlik, Karahüyük, Yapraklı ve Ağlıca mahallelerine ulaşım sağlayan 8 kilometrelik arterde asfalt çalışmalarımıza başladık. Serim işimizin tamamlanmasıyla ulaşım standartlarını daha da yükseltmiş olacağız. Kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışma, Elbistan’ımıza ve bölgede yaşayan hemşerilerimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.
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