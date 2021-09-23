Kahramanmaraş'ta 70 yıllık değirmen yıllara meydan okuyor!

Kahramanmaraş’ın en eski yerleşim yerlerinden olan kayabaşında tarihe tanıklık eden 70 yıllık değirmen ilk günkü gibi yıllara meydan okuyor.

KAHRAMANMARAŞ 23.09.2021, 13:55 23.09.2021, 15:39

57 yaşındaki Alaaddin Şavkılı oğlu ve geliniyle 25 yıldır işlettiği tarihi değirmeni ve bu mesleği yaşatmaya devam ediyor.

Alaaddin Şavkılı Aksu Haber’e yaptığı açıklamada mesleğini sevdiğini uzun yıllardır burada değirmencilik yaptığını ve vatandaşların artık kış hazırlığına başladığını söyledi.

#Kahramanmaraş #Aksu Tv #aksu tv haber #Aksu Haber
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