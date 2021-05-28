Kahramanmaraş'ta 77 Kişi Yakalandı

Polis ekiplerinin bir çok adrese operasyon yaparak yakaladığı şahıslardan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.G.(44), ninde aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi,

Hakkında yakalama kararı bulunan 29 kişinin ise işlemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.