Kahramanmaraş'ta 89 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu!

Alınan bilgiye göre, Yenidemir Mahallesi'nde oturan 89 yaşındaki Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere, salı günü akşam saatlerinde evden ayrıldı.

Akdere'nin evde olmadığını fark eden yakınları, durumu jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri ve bekçilerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı.