Kahramanmaraş'ta 90 aranan şahıs yakalandı!

Alınan bilgiye göre Kahramanmaras İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler son bir haftada hakkında yakalama kararı bulunan 90 şahsı yakaladı.

Polis ekipleri bircok adrese eş zamanlı operasyon yaparak aranması olan şahısları yakaladı. Yakaladığı şahıslardan hakkinda 23 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.M.K. (24) ve 16 Yıl 8 Ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.Y.(36) ninde aralarında bulunduğu 48 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi,

Hakkında yakalama kararı bulunan 42 kişinin ise islemleri için Adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Yine Polis ekiplerinin yapmış olduğu mahalle bazlı uygulamalar, trafik denetimleri ve umuma açık yer denetimlerinde şahısların üzerinde ve araçlarında 12 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Bu şahıslar hakkında adli işlemler başlatılarak silahlara el konulduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin etkili bir şekilde devam ettirileceği öğrenildi.