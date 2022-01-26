Kahramanmaraş'ta aç kalan domuz sürüsü mahalleye indi

İlçeye bağlı Çoğulhan Mahallesinde, termik santrallerin yakınlarına kadar inen 20’ye yakın yaban domuzu sürüsü bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Santral bölgesinde sürünün yiyecek aradığı ve yayıldığı görüldüğü kayıtta, vatandaşların ve araçların korna sesinden tedirgin olan domuzların kaçışması yer alıyor.

Sesleri duyan sürü kaçışarak bir süre sonra gözden kayboldu.