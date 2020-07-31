Kahramanmaraş'ta 'acemi kasaplar' hastanelik oldu!
Kahramanmaraş'ta kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 23 kişi hastanelere başvurdu.
KAHRAMANMARAŞ 31.07.2020, 09:28 31.07.2020, 09:35
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil servislerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kentte bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 23'ü, hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanelerde tedavi altına alındı.
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