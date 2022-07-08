Kahramanmaraş'ta acemi kasaplar hastanelik oldu
Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2022, 19:16 09.07.2022, 14:14
Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı. Yaralanan vatandaşlar, ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı.
Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu.
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