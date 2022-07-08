Kahramanmaraş'ta acemi kasaplar hastanelik oldu

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı. Yaralanan vatandaşlar, ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Acemi kasaplardan kimi kolunu, kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı.

Sabah saatlerinden itibaren hastaneye gelmeye başlayan acemi kasaplar, acil servislerde yoğunluğa neden oldu.