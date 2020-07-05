Kahramanmaraş'ta acı haber! 16 yaşındaki Muhammet girdiği barajda boğuldu!

Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki Hacı Muhammet Uykun arkadaşlarıyla gittiği baraj göletine girdi. Arkadaşları Muhammet’in çırpındığı gördü ve durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Belediyesi İtfaiyesi Dalgıç Ekipleri botlar ile baraj göletinde arama yaptı. Dalgıçlar girdikleri suda genci bularak kıyıya çıkardı.

Kıyıda ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri yaptı. Burada acil servis ekipleri yarım saatlik kalp masajının ardından genci ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Genç kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.