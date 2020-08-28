Kahramanmaraş'ta 'açık hava sanatsal mozaik' sergisi açıldı!
Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İŞKUR’un destekleri ile gerçekleşen ''açık hava sanatsal mozaik'' sergisinin açılışı Tarihi Maraş kalesinde yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 28.08.2020, 16:48 28.08.2020, 18:17
133
Kamek kursiyerleri mozaikleri adeta nakış gibi işleyerek görenleri hayran bıraktırdı.
“Açık hava sanatsal mozaik” sergisinin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptı. Güngör sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
MHP Kahramanmaraş milletvekili Sefer Ayçan da bu eserlere her zaman sahip çıkılmasının gerektiğini söyledi.
AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç ise Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerini anlattı.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer oruç Bilal Debgicide emeği geçen kursiyerlere teşekkür etti.
Daha sonra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun kursiyerlere katılım belgelerini vererek, yapılan eserleri gezdi.
33°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
|İmsak
|04:28
|Güneş
|05:53
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:13
|Yatsı
|20:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25