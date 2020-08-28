Kahramanmaraş'ta 'açık hava sanatsal mozaik' sergisi açıldı!

Kamek kursiyerleri mozaikleri adeta nakış gibi işleyerek görenleri hayran bıraktırdı.



“Açık hava sanatsal mozaik” sergisinin açılış konuşmasını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptı. Güngör sergide emeği geçenlere teşekkür etti.



MHP Kahramanmaraş milletvekili Sefer Ayçan da bu eserlere her zaman sahip çıkılmasının gerektiğini söyledi.





AK Parti Kahramanmaraş milletvekili İmran Kılıç ise Kahramanmaraş’ın kültürel değerlerini anlattı.



AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer oruç Bilal Debgicide emeği geçen kursiyerlere teşekkür etti.







Daha sonra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun kursiyerlere katılım belgelerini vererek, yapılan eserleri gezdi.