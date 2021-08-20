Kahramanmaraş'ta açık hava sineması köylere taşındı!

Elbistan’da Gençlik Merkezi Müdürlüğü kırsal mahallelerdeki gençlerin aileleriyle beraber sinemada film izlemelerini sağlamak için proje hazırladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca onaylanan ‘Vizontele köyde’ projesi kapsamında, kırsal mahalle meydanlarına kurulan açık hava sinemasıyla, gençlerin aileleriyle birlikte film izleyip sinema keyfi yapmaları sağlanıyor.

Açık hava sinemasında film başlamadan hemen önce patlatılan mısırlar izleyicilere ikram ediliyor.

Yere serilen minderlere oturan çocuklar ön sırada yerini alırken, damdan ve balkonlardan da izleyenler oluyor.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Mevlüt Türkan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın onay verdiği proje ile birçok kırsal mahallede vatandaşları sinema ile buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin aileleriyle beraber açık hava sinemasına büyük ilgi gösterdiğini belirten Türkan: “ Merkezimizce hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızca onaylanan ‘Vizontele Köyde’ projesi kapsamında eğlence sektörünün başında gelen kültür aktarımının aracı olan sinemayı köylerimize taşıyoruz. Proje kapsamında köylerde kurduğumuz açık hava sineması ile gençlerimizle vatandaşlarımızla farklı bir gün yaşamak istedik. Köy meydanında kurduğumuz açık hava sinemasıyla köyde yaşayan gençlerimiz çocuklarımız, aileleriyle beraber sinema hizmetimizden faydalandılar. Gençlik merkezimize gelme imkânı bulunmayan vatandaşlarımızın ayağına biz gidiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız çok mutlu. Köylerinde böyle bir etkinliğin ilk defa olduğunu söylüyorlar. Çok memnun oldular.” ifadelerini kullandı.

Açık hava sinemasının bu akşamki ev sahipliğini yapan Türkveren Mahallesi Muhtarı Mehmet Altun’da etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek: “ Köyümüze ilk kez bir sinema geldi. Şuanda sinemanın kurulduğu alanın yanı sıra evinin damında balkonunda oturanlarla birlikte film izliyoruz. Çok güzel oldu. Zaman zaman bu tür etkinliklerin yapılmasını istiyoruz.” dedi.

Mahalle gençlerinden Adnan Kaya Işık ve Merve Doğan’da ilk kez sinemada film izlediklerini söyledi. Değişik bir gün yaşadıklarını belirten gençler aileleriyle birlikte güzel bir akşam geçirmelerini sağlayanlara teşekkür etti.