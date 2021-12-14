Kahramanmaraş'ta açık hava toplantıları 14 gün yasaklandı
Kahramanmaraş Valiliğince, kentte, huzur ve güven ortamının bozulmaması için açık hava toplantıları yarın itibariyle 14 gün boyunca yasaklandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2021, 16:27
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla bir dizi karar alındı.
Açıklamada, "Bu kapsamda 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin yapacakları programlar ile toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde yapılacak açık hava toplantıları, 15.12.2021 günü saat 00.01'den 28.12.2021 günü saat:23.59'a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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