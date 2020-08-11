Kahramanmaraş'ta açık pencere avlayan hırsızlar yakalandı!
Kahramanmaraş'ta geceleri penceresini açık bırakan vatandaşların evlerine girerek hırsızlık yapan 2 şahıs polis tarafından tespit edilerek yakalandı.
Kahramanmaraş'ta evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen iki şüphelinin il merkezinde farklı tarihlerde 7 ayrı ikamete geceleri balkon penceresinden girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlığın gerçekleştiği alanlarda şüpheli şahıslar üzerinde takip yaptı. Farklı mahallelerde özellikle gece saatlerinde evlere balkon penceresinden girerek ziynet eşyası, para ve cep telefonu çaldığı tespit edilen 2 şüpheli polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Toplamda 8 adet cep telefonu, 5500 TL para ve bir miktar ziynet eşyası çaldığı tespit edilen iki şüphelinin 7 ayrı ikametten hırsızlık yaptığı tespit edildi. 4 adet çalıntı telefon ile yakalanan iki şüpheli, karıştıkları olayları tek tek itiraf etti.
Emniyet Müdürlüğündeki gözaltı işlemleri sonrası Adliyeye sevk edilen O. A.(22) ve Y.E.Ç.(22) tutuklandı.
Tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.
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