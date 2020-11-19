Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı
Kahramanmaraş'ta aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin ağaca çarpıp ikiye bölünmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.11.2020, 08:17 19.11.2020, 11:34
Ozan Ö. idaresindeki 35 PA 393 plakalı otomobil, Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda ağaca çarparak ikiye bölündü.
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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