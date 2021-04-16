Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
KAHRAMANMARAŞ 16.04.2021, 11:50
Ahmet Temiz idaresindeki 43 U 1954 plakalı otomobil, Gaziantep yolu havaalanı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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