Kahramanmaraş'ta ağacın dalına takılan kuşu jandarma kurtardı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında takılı kalan balıkçıl, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2021, 16:53
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında takılı kalan balıkçıl, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Altunelma Mahallesi'nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gelen sesler üzerine ağaçta bir kuşun uçamadığını fark etti.
Bunun üzerine ağaca tırmanan bir jandarma personeli, ipi keserek kuşun uçmasını sağladı.
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