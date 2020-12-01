Kahramanmaraş'ta ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.12.2020, 22:26
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Menderes Parkı'nda ağaçta kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ikiplerin kısa süren çalışmasının ardından kedi ağaçtan indirildi.
Kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
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