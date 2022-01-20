Kahramanmaraş'ta ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısından düşen karın ağırlığına dayanamayan sundurma yıkıldı. O anda kaldırımda yürüyen Anişe Kırmızı (50) torunu (M. A) yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Anişe Kırmızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Torunu M.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.