Kahramanmaraş'ta ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta çatıdan düşen karın ağırlığına dayanamayan sundurmanın üzerine düştüğü kadın hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2022, 16:15 20.01.2022, 18:24
Olay, öğle saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın çatısından düşen karın ağırlığına dayanamayan sundurma yıkıldı. O anda kaldırımda yürüyen Anişe Kırmızı (50) torunu (M. A) yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Anişe Kırmızı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Torunu M.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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