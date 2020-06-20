Kahramanmaraş'ta AK kadınlarda devir teslim töreni!
AK Parti Kadın Kolları Başkanlığında görev değişimi oldu. Kahramanmaraş AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığına Gül Çitil Okur atanmasının ardından devir teslim töreni gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2020, 15:28 20.06.2020, 18:08
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Okur, "Bu görevi devralarak bayrak yarışında bir adım daha öteye taşımak için çalışmaya başlayacağım" dedi.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, "partimizde büyük hizmetler yapmış Ayşe hanıma ve Gül Çitil Okur hanımefendiye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ayşe Cesur Hanım elinden geldiğince gece gündüz demeden teşkilatıyla birlikte AK Parti davasına hizmet etmiş bir arkadaşımızdır. Bütün yönetiminde bulunan arkadaşlarımada şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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