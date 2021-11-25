Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonlarında denetim
Kahramanmaraş'ta akaryakıt istasyonlarına yönelik yapılan denetimlerde 3 istasyon hakkında tutanak hazırlandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.11.2021, 15:22
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ve diğer kamu kurumları temsilcileriyle, bazı ihbarlar üzerine denetim gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki akaryakıt satışı yapmayan veya fiyatları vaktinden önce yükselten 3 istasyon tespit edildi.
Söz konusu işletmeler hakkında tutanak hazırlanarak yasal işlem başlatıldı.
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