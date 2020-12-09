Kahramanmaraş'ta AKDO Pastanelerinden vatandaşlara özel servis!

Akdo pastanelerin’den, koronavirüsün ülkemizde de ortaya çıktığı andan itibaren almış oldukları tedbirlerin yanında vatandaşların hizmetine sunulan paket servislerle de gönüllerde taht kurdu.

İletişimin sağlamasının ardından paket servislerin hazırlanması ve dezenfekte bir şekilde müşterilerine ulaşım sağlanıyor.

Akdo Pastaneleri Esentepe Şube Müdürü Ömer Kandilcik, Konuyla İlgili Aksu Haber açıklamalarda bulunarak paket servis sisteminin devam ettiğini belirtti.

HABER: EMRE ATAÇ