Kahramanmaraş'ta akraba kavgası: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 1 şüpheli yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2021, 22:47
Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'nde iddiaya göre, S.K ile akrabası olduğu öğrenilen Osman Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan Osman Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mahalle bekçileri kavganın ardından kaçan şüpheli S.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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