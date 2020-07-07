Kahramanmaraş'ta akrabasını silahla vurarak öldürdüren şahıs tutuklandı!
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada, Ahmet Ş.'yi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen D.Ş. tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2020, 09:04
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Elbistan'da akrabalar arasında meydana gelen, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Ş.'nin katil zanlısı olduğu iddia edilen D.Ş. olaydan sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adam öldürmek ve yaralamak suçu iddiasıyla tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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