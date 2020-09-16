Kahramanmaraş'ta alıç meyvesi tezgahlarında yerini aldı!
Eylül - Ekim aylarında yetişen Alıç meyvesi, Kahramanmaraşlı Esnafların tezgâhlarında yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 16.09.2020, 18:25 16.09.2020, 19:20
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Birçok yönden sağlığa olumlu etkileri olan alıç doğal bir antioksidan olduğu için, hücre zarını ve DNA’nın yapısını yeniler.
Alıç, meyve şeklinde doğrudan tüketilebileceği gibi kurutulmuş haliyle hem çay yapılarak tüketilebiliyor hem de bitkisel ilaçların yapımında da sıklıkla kullanılıyor.
Kuruyemişçi Durdu Dilbirliği, alıç yeni çıktığı için fiyatının şuan fıstıktan daha pahalı olduğunu söyledi.
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