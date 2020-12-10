Kahramanmaraş'ta alkol satışı yasaklandı!

Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, hafta sonu tekel büfe yada bayilerde alkol satışının kesinlikle olmayacağını söyledi.

“100 METREKARE ÜSTÜ MARKETLER SAAT 24.00’A KADAR SANAL ALIŞVERİŞ HİZMETİ VEREBİLECEK”





Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:



“Öncelikle tüm esnaf ve sanatkârımı gösterdikleri dik duruştan ötürü teşekkür ediyorum. Esnafımız yasaklara riayet ediyor. Bu anlamda Kahramanmaraş emniyetimize ve zabıtalarımıza gösterdikleri nezaketten ötürü teşekkür ediyorum. 100 metrekare ve altı market, bakkal, kuruyemiş, şekerleme, manav ve imalatçılar hafta içi her gün sabah açılış saat: 06.00, kapanış ise 20.00’dır. Tekel büfeler, 100 metrekare üstü marketler açılış sabah 10.00, kapanış akşam saat 20.00’dır.



Yeni gelen bir genelgeye göre 100 metrekare üstü marketler saat 24.00’a kadar sanal alışveriş hizmeti verebilecek. Bizim ayrıca alkol satan üyelerimiz var. Alkol satan üyelerimizin sabah açılışı 10.00, kapanışı ise akşam saat 20.00’dır. Hafta sonuna gelince diğer market ve bakkalların açılışı saat 10.00, kapanış saat 17.00’dır. Ayrıca hafta sonu tekel büfe ya da bayilerde alkol satışı kesinlikle olmayacak.”