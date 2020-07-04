Kahramanmaraş'ta amatör balıkçılık sezonu başladı!
Pandemi sürecinin ardından yeni normalleşmeyle birlikte amatör balıkçılar için sezon 1 Temmuz itibariyle başladı.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2020, 09:18 04.07.2020, 16:43
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Kahramanmaraş’ta suyun bol olmasını fırsat bilen doğaseverler kamp yapmak için su kenarlarını tercih ederken bir yandan da amatör olarak balıkçılık yapıp boş zamanları değerlendiriyor.
Peki, Kahramanmaraş’ta hangi tür balıkların avlanmalarında serbestlik var ve hangi su kenarlarından balık tutmak yasak? Tüm bu sorunların cevaplarını Kaysan Silah ve ATEF Av Outdoor Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kaya Aksu Haber’e açıkladı.
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