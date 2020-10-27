Kahramanmaraş'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Ekrem Ö. idaresindeki 46 AB 822 plakalı otomobil, Trabzon Bulvarı Müftülük Meydanı'nda, P.B. idaresindeki 46 FT 112 plakalı ambulans ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerle ambulanstaki isimleri öğrenilemeyen 2 sağlık görevlisi ile otomobildeki E.Ö. (8) ve E.Ö. (7) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.