Kahramanmaraş'ta 'ambulans verilmediği' iddiasına inceleme başlatıldı!
Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, "ambulans verilmediği iddia edilen kadının hayatını kaybettiği" şeklindeki haberlerle ilgili inceleme başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 04.08.2020, 14:18
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Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün basında, ''Ambulans verilmediği iddia edilen kadın hayatını kaybetti" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Haberdeki iddialara yönelik İl Sağlık Müdürlüğümüzce halihazırda inceleme başlatılmış olup, inceleme neticesinde ihmal ya da kusuru tespit edilenler hakkında gerekli işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur." ifadesine yer verildi.
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