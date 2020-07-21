Kahramanmaraş'ta aniden artan sıcaklıklar araçlara sanayi yolunu gösterdi!
Kahramanmaraş’ta son bir kaç gündür aniden yükselen hava sıcakları insanları olduğu kadar araçları da olumsuz etkiledi.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2020, 15:09 21.07.2020, 16:47
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Hava sıcaklıklarının 41 dereceyi gösterdiği kahramanmaraş’ta araçlarda da başta hararet olmak üzere birçok soru yüzünden sanayideki tamircilerde yoğunluk yaşanıyor.
Sanayi sitesinde özel servis işleten ve uzun yıllardır oto ustası olan ali karakaya sürücülere uyarılarda bulundu.
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