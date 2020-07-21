Kahramanmaraş'ta aniden artan sıcaklıklar araçlara sanayi yolunu gösterdi!

Hava sıcaklıklarının 41 dereceyi gösterdiği kahramanmaraş’ta araçlarda da başta hararet olmak üzere birçok soru yüzünden sanayideki tamircilerde yoğunluk yaşanıyor.

Sanayi sitesinde özel servis işleten ve uzun yıllardır oto ustası olan ali karakaya sürücülere uyarılarda bulundu.