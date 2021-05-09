Kahramanmaraş'ta Anneler Günü’nde anlamlı etkinlik

Burada şehit annesinin anneler günün kutlayan kadın kolları ekipleri, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Kahramanmaraş Kadın Kolları Şube Başkanı Fatma Deveboynu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum dedi.