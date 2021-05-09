Kahramanmaraş'ta Anneler Günü’nde anlamlı etkinlik
Türk Kızılay Kahramanmaraş Kadın Kolları şubesi anneler günü münasebetiyle, gara şehidimiz Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’nın annesi Bedia Sarı’yı bu anlamlı günde ziyaret ederek yalnız bırakmadı.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2021, 15:32 09.05.2021, 17:16
Burada şehit annesinin anneler günün kutlayan kadın kolları ekipleri, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.
Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Kahramanmaraş Kadın Kolları Şube Başkanı Fatma Deveboynu, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum dedi.
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