Kahramanmaraş'ta 'Ara Dönem Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Projesi'

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü aracılığı ilepiyasadan temin edilen, Sertifikalı veya Analiz Raporlu,Adi Fiğ, Macar Fiği, Yem Bezelyesi, Tritikale ve Arpa olmak üzere toplam 439.500 kg yem bitkisi tohumu satın alınarak, talepler doğrultusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz aracılığı ile Bakanlığımız Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı olan İlimiz çiftçilerine dağıtımı yapılmaktadır.

Projemiz bütçesi 2.430.200 TL olup, 26000 dekar alanı kapsamaktadır. Yem bitkisi yetiştiriciliği yapmak isteyen İlimiz çiftçilerine İlçe Müdürlüklerimiz aracılığı ile sertifikalı Adi Fiğ + Arpa, Macar Fiği + Arpa ve Yem Bezelyesi + Tritikalekarışımı yem bitkisi tohumluk dağıtımı yapılacaktır. Aynı zamanda yem bitkisi üretimi yapacak bu çiftçilerimize, başvurmaları halinde sertifikalı tohumluk, mazot-gübre ve yem bitkisi üretim desteği verilebilecektir.

Dağıtımı yapılan bu tohumluklar ile çiftçilerimiz yaklaşık 35000 ton kaliteli kaba yem üretimi yaparak, İlimiz hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlayacaktır.

Bu vesile ile Bakanlığımıza teşekkür eder, çiftçilerimize bol, bereketli ve kazançlı üretim sezonu dilerim.