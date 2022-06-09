Kahramanmaraş'ta araca sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Gaziosmanpaşa Seyyid Battal Gazi İlkokulu Müdürü Hacı İsrafil Taş, okula gitmek üzere bindiği aracın motor kısmından duyduğu ses üzerine kediyi fark etti. Taş, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden çıkaramayınca, bir süre sonra kendiliğinden çıkar düşüncesiyle başka bir araçla okula gitti. Döndüğünde kedinin halen araçta olduğunu gören Taş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekiplerce yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkartılan kediyi Hacı İsrafil Taş sahiplendi. Taş, kediyi kurtaran ekiplere teşekkür etti.