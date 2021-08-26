Kahramanmaraş'ta araçta uyuşturucu ele geçirildi!

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu bulunması üzerinde sürücü gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ 26.08.2021, 20:34
Kahramanmaraş'ta araçta uyuşturucu ele geçirildi!

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Akçalar Mahallesi Serintepe yol kontrol ve arama noktasında jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 800 gram uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucuya el koyan ekipler, araç sürücüsü M.A.A’yı (21) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli, karakolda tamamlanacak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

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