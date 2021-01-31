Kahramanmaraş'ta aralıklarla devam eden kar yağışı ve sis etkili oluyor!
Gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kartpostallık görüntüler oluşurken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de cadde ve sokaklarda yolların kapanmaması için çalışma yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 31.01.2021, 14:07 31.01.2021, 14:45
Bazı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, ulaşıma kapanan 208 kırsal mahallenin yollarını açmak için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kentin yüksek kesimlerinde kar temizleme ve küreme çalışmaları ise devam ediyor.
Yağışı fırsata çeviren çocuklar ve aileleri kardan adam yaparak karın tadını çıkardılar.
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