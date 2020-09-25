Kahramanmaraş'ta aranan 67 şüpheliyi yakaladı, 32'si tutuklandı
Kahramanmaraş Polisi aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada çoğunluğu hapis cezası ile aranan toplam 67 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 63 şüpheliden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Hedef kişilerin takibini yaparak saklandığı adresleri tespit eden polis ekipleri, adreslere baskın yaparak şahısları yakaladı.
Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ancak yapılan detaylı takipten kaçamadıkları öğrenildi.
Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 67 şahıs tespit edilip yakalandı.
Adam öldürme olayında suç ortağı olmaktan uzun yıllardır aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası olan A.İ.'nin (57) de yakalandığı operasyonda, Uyusturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 2 ile 9 yıl arasında hapis cezası ile aranan 11 kişi, farklı suçlardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 20 kişi ve yakalama kararı ile aranan 35 kişi yakalandı.
Yakalanan 67 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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