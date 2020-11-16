Kahramanmaraş'ta aranan 81 kişiyi yakaladı, 41'i tutuklandı
Kahramanmaraş'ta polis aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 81 kişiyi yakaladı. Yakalanan 81 kişiden 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için operasyon yaptı.
Suçun azaltılması amacıyla, suça meyilli sabıkalı aranan şahısların yakalanması için çok sayıda adresi tespit eden polis ekipleri, hedef şahısları gizlendikleri adreslerde yakalamak için takip yaptı. Yüzlerce adrese çok sayıda polis ile baskın yapan polis, ard arda gözaltı yaptı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı.
Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 81 şahıs yakalandı.
Operasyon kapsamında hırsızlık, uyuşturucu, yaralama, gasp,silahlı tehdit,tefecilik, dolandırıcılık gibi suçlardan 12 yıla kadar değişik miktarlarda hapis cezası ile aranan 41 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 40 kişi yakalandı.
Yakalanan 81 şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 41'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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