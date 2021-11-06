Kahramanmaraş'ta aranan 87 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarında; 2018 yılında Kırıkkale’de işyerinden hırsızlık ve oto hırsızlığı suçlarından toplamda 30 yıl 7 ay 20 gün hapis cezası ile aranan İ.Ç (23), fuhuşa teşvik ve aracılık suçundan 12 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M. K. (37), uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G. Ü. (37), dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan M.A’nın da (25) aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan aranması bulunan 87 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 40’ı adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Çeşitli mahkemelerce haklarında aranma müzekkeresi bulunan 47 kişi ise, sevk edildikleri adli makamlarca ifadeleri akabinde serbest bırakıldı.

“20 kişi silahlarıyla birlikte yakalandı”

20 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca, polis ekiplerince yasa dışı silah kullanan kişilere yönelik yapılan operasyonda, 20 kişi silahlarıyla birlikte yakalandı. Silahlara el koyan ekipler, 20 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ateşli silahlarla vatandaşlarımızın huzur ve sükunetini bozan, havaya ateş eden şahıslara yönelik etkin mücadele yürütülerek, vatandaşların can ve mal güvenliği için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği belirtildi.