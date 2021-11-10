Kahramanmaraş'ta aranan bir kişi sahte kimlikle yakalandı!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 10.11.2021, 09:35 10.11.2021, 09:38
Ekipler dün akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonda;
Malatya İlinde Hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F. A (18) isimli şahısın, Kahramanmaraş merkezde bir otelde başkasına ait bir kimlikle konakladığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilmiş, polis ekipleri otele intikal ettiğinde aranması olan şahıs yanında bulundurduğu Berat Demir (20) isiminde başkasına ait bir kimliği polislere ibraz etmiş, şahsın kimlikle birlikte yakalaması yapılarak olay yeri inceleme şubesinden parmak izi aldırmak suretiyle gerçek kimlik bilgileri tespit edilerek gözaltına alınmıştır. İşlemleri emniyette devam etmektedir.
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