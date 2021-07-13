Kahramanmaraş'ta aranan bir şahıs metruk binada yakalandı!
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesinde Asayiş Yunus Ekipleri metruk binalara yönelik yaptığı denetimlerde metruk bir binada iki şahsı yakaladı.
Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin mahalle aralarında ve metruk yerlerdeki suç ve suçluyla mücadelesi devam ediyor.
Asayiş Yunus ekiplerinin Yusuflar mahallesinde bulunan bir metruk ikameti kontrollerinde üzerlerinde kimlik bulunmayan 2 şahıssı yakaladı.
Şahısların kaba üst yoklamalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken şüpheli hareketleri ve tedirgin tavırları polisin dikkatini çekti.
Şahısları incelenmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götüren ekipler, yapılan parmak izi incelemesinde şahısların kimlik bilgilerine ulaştı.
Gökhan K. ve Ali D. Olduğu anlaşılan şahısların yapılan Genel Bilgi Taramasında birçok suçtan kayıtlarının olduğu Ali. D.( 41)' nin ise Hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
İşlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Ali D. (41) tutuklanarak cezaevine gönderildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30