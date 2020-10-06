Kahramanmaraş'ta aranan şahıs GBT sorgusunda gözaltına alındı!
Kahramanmaraş’ta polisle, esnaf arasında maske tartışması yaşandı ama bu kez işin içinde başka bir iş vardı. Maske takmayan esnafın neden kimlik numarasını vermekte direndiği GBT sorgusunda anlaşıldı.
KAHRAMANMARAŞ 06.10.2020, 17:03 06.10.2020, 19:41
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Polisi görünce maskesini taktı kimliği sorulunca paniğe kapıldı. Nedeni sonradan anlaşıldı.
Kahramanmaraş’ta polis denetimdeydi. Maskesiz yakalanan esnaf kimlik vermemek te direnince polis şüphelendi.
Sabırla beklediler defalarca kimliği istediler.
Sonunda gerçek anlaşıldı. GBT sorgusunda işlediği bir suçtan arandığı ortaya çıktık. Gözaltına alındı.
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