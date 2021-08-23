Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 21:44
Alınan bilgiye göre, kırsal Beşen Mahallesi'nde karşılaşan ve daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Cuma T. (59) ile Adil A. (63) tartıştı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Cuma T. yanındaki tabancayla Adil A'yı vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adil A. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma yapan ekipler şüpheli Cuma T'yi yakalayarak gözaltına aldı.
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 23 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|6
|4. Konyaspor
|2
|6
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Karagümrük
|2
|4
|7. Kasımpaşa
|2
|4
|8. Galatasaray
|1
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Alanyaspor
|2
|3
|11. Gaziantep FK
|2
|1
|12. Adana Demirspor
|2
|1
|13. Hatayspor
|1
|1
|14. Antalyaspor
|2
|1
|15. Rizespor
|2
|1
|16. Göztepe
|2
|1
|17. Kayserispor
|2
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Menemenspor
|2
|3
|7. Samsunspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Altınordu
|2
|1
|13. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|14. Bursaspor
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. Boluspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|2
|6
|2. Liverpool
|2
|6
|3. Brighton
|2
|6
|4. Tottenham
|2
|6
|5. M. United
|2
|4
|6. Everton
|2
|4
|7. Brentford
|2
|4
|8. Man City
|2
|3
|9. West Ham
|1
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Leicester City
|1
|3
|12. Watford
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Barcelona
|2
|4
|4. Mallorca
|2
|4
|5. Valencia
|2
|4
|6. Sevilla
|1
|3
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Espanyol
|2
|2
|14. Villarreal
|2
|2
|15. Osasuna
|1
|1
|16. Elche
|2
|1
|17. Celta de Vigo
|1
|0
|18. Getafe
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Rayo Vallecano
|2
|0
Günlük GazetelerTümü