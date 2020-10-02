Kahramanmaraş'ta arazi kavgası: 1 ölü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 02.10.2020, 10:33
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İlçeye bağlı Kılılı Mahallesi'nde yaşayan S.B. (79) ile komşusu A.K. (35) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, A.K'ye av tüfeğiyle ateş etti.
Ağır yaralanan A.K, ambulansla kaldırıldığı Türkoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından av tüfeğiyle yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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