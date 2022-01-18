Kahramanmaraş'ta arı kovanları kül oldu!

Elbistan’da Kızılcaoba Mahallesi Şardağı eteklerinde ormanlık alanda arıcılık yapan Cuma Tat baraka içerisine bıraktığı arı kovanlarının yakıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Kovanların bulunduğu bölgeden yükselen dumanları gören akrabaları tarafından itfaiyeye haber edildiğini ve kendisinin de hızlıca bölgeye gittiğini belirten Tat, kovanları yanmaktan kurtaramadıklarını söyledi.

Kovanların mevsim itibarıyla boş olduğunu belirten Cuma Tat: “Yaklaşık 150 kovanım vardı, hepsini bir kenara toplayıp yakmışlar. Kimin yaktığını bilmiyoruz. Haber alıp geldiğimde tamamen küle dönmüş vaziyetteydi. İtfaiye ekiplerimiz de gelmiş ama kurtaramadık. Maddi zararım yaklaşık 90 bin lira. Polis ekipleri inceleme başlattı. Ben de kovanları yakanların bulunması için şikâyetçi oldum” ifadelerini kullandı.