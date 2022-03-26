Kahramanmaraş'ta arı yetiştiricilerine destek

Kahramanmaraş Tarım ve Orman müdürlüğü ile Arı Yetiştiriciler Birliği tarafından merkez ve ilçelerdeki arı yetiştiricilerine besleme şekeri dağıtıldı.



Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği’nin binasında düzenlenen şeker dağıtım programında konuşan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç, arıcılık ve bal üretiminin önemine değindi.



Yaz gelmeden önce arılara can suyu olması üzerine ihtiyaç olan belirli şekerleri temini konusunda bakanlık ve toprak mahsulleri ofisi ile görüşmeler yaptığını söyleyen Güvenç, şunları kaydetti:



"Arı ve bal üretici esnaflarımıza 108 ton gibi bir besleme şekeri desteği sağladık. Gelen şekerin dağıtımı birlik başkanımız ve il tarım müdürlüğü ekiplerince listelenip üyelere dağıtımı gerçekleştirilecek. Dünyadaki ekonomik şartları görüyorsunuz sıkıntı var. Bu sıkıntıya rağmen Cumhurbaşkanımızın talimatıyla her sektörde olduğu gibi arıcılık konusunda da ürütücülerimizin yanında olmaya, devletin desteklediği ücretlerden ihtiyaçlarını karşılamaya gayret sarf ediyoruz." dedi.



